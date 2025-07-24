Пропал с радаров и рухнул в тайге: в Тынде разбился Ан-24 с 49 человеками на борту

При крушении самолета Ан-24 в Амурской области выживших нет

Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем разбился возле Тынды во время второго захода на посадку. По предварительным данным, никто не выжил. Среди возможных причин крушения — человеческий фактор и техническая неисправность. Кроме того, в день трагедии в Тынде была низкая облачность и дождь. Самолет называют исправным, однако на момент авиакатастрофы ему было почти 50 лет. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

В Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». На борту было 49 человек, в том числе пятеро детей. Самолет совершал рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Его обломки обнаружили в 15 км от финального пункта маршрута.

Хронология авиакатастрофы

Борт вылетел из Хабаровска в 00:36 мск, а в 02:22 мск приземлился в Благовещенске — это была техническая посадка. Через час самолет должен был вылететь в Тынду, но задержался. Фактический вылет в аэропорт назначения состоялся в 11:20 по местному времени (05:20 мск)

В 12:58 самолет начал заходить на второй круг, тогда же связь с ним оборвалась, а он пропал с радаров. В МЧС по Амурской области уточнили, что самолет пропал в нескольких километрах от аэропорта Тынды. В это время в городе была низкая облачность и дождь.

По предварительным данным, из-за низких облаков пилоты не смогли увидеть взлетно-посадочную полосу, поэтому зашли на второй круг. По данным ТАСС, экипаж Ан-24 не сообщал о возможных проблемах в воздухе.

SHOT выяснил, что Ан-24 мог совершить аварийную посадку, поскольку на его борту не срабатывало аварийно-спасательное оборудование. Сейчас техническая неисправность и ошибка пилотов при заходе на посадку при плохой видимости рассматриваются в качестве основных версий трагедии.

Поиск обломков

Сотрудники МЧС начали поиск пропавшего самолета с воздуха. Поиски осложняет труднодоступная местность — тайга и болота. Тем не менее во время полета спасатели заметили горящий фюзеляж (корпус летательного аппарата).

Самолет находится на склоне горы в 16 км от Тынды в труднодоступной местности, в районе населенного пункта Курьян.

Для участия в спасательной операции в том числе вылетел вертолет Ми-8, пытаются работать и наземные службы.

Судя по кадрам с места крушения, от самолета практически ничего не осталось. Судно упало посреди леса и полностью сгорело.

Все погибли

Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что на борту находились 38 взрослых пассажиров, пятеро детей и шесть членов экипажа. SHOT же сообщил, что людей было 48: 42 пассажира, в том числе пятеро детей, два сотрудника авиакомпании, два бортпроводника и два пилота. По их данным, на борту летела годовалая девочка вместе с 25-летней матерью.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жертвы были жителями региона. Сейчас готовят списки пассажиров и членов экипажа.

112 пишет, что командиром разбившегося Ан-24 был 61-летний иркутский пилот Вячеслав Логвинов.

SHOT выяснил, что на рейсе также был известный торакальный хирург Леонид Майзель, он работал в Хабаровской краевой клинической больнице №1. Майзель принимал активное участие в ликвидации последствий землетрясения в городе Нефтегорске Сахалинской области, за что получил орден. Также на борту летели акушер-гинеколог Галина Найденова, ее муж — врач функциональной диагностики Алексей Найденов и их 14-летний внук.

Одна из пассажирок не смогла полететь этим рейсом, это спасло ей жизнь, сообщают СМИ.

«Внучка заболела, я решила вернуться. Сейчас в Тынду еду. На поезде. Внучка меня спасла», — сказала 55-летняя Марине Авалян 112.

Самолету было 50 лет

Самолет, потерпевший крушение в Амурской области, выпустили почти 50 лет назад. ТАСС пишет, что самолет произвели в 1976 году на киевском авиационном заводе «Авиант», тогда же состоялся его первый полет. В 2021 году его сертификат летной годности продлили до 2036 года.

Владелец ГК «Истлэнд», в которую входит авиакомпания «Ангара», Сергей Ерощенко (бывший губернатор Иркутской области) заверил, что перед полетом борт прошел все необходимые проверки.

Еще в 2011 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев предложил постепенно вывести из эксплуатации Ан-24, заменив их более современными самолетами. Это произошло после катастрофы Ан-24 авиакомпании «Ангара» в июле 2011-го. Тогда же в Минтрансе заявили, что полеты Ан-24, не оборудованных современными системами безопасности, запретят для регулярных рейсов, однако их смогут использовать для чартерных перевозок.

Уголовное дело и реакция властей

По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о произошедшем. На место крушения вылетели глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

«Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой совместно с Тындинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — сказано в сообщении прокуратуры.