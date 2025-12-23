Первый экспертный форум Открытого диалога в НЦ «Россия» запланирован на конец января 2026 года

Проект национального центра «Россия» — Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» — становится масштабным международным событием. Инициатива, стартовавшая в апреле 2025 года, уже объединила активных участников — экспертов и авторов идей. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, подводя итоги международного формата.

По его словам, к проекту присоединились уже порядка 3 тыс. авторов и экспертов из 102 стран мира. Все они участвуют в формировании видения будущего и глобального развития.

В настоящее время продолжается сбор эссе на второй Открытый диалог, который стал ежегодным и будет проходить в апреле. Срок приема работ продлен до 30 января 2026 года. Он ведется по четырем трекам: инвестиции в человека, инвестиции в технологии, инвестиции в связанность и инвестиции в среду.

Также 30 января 2026 года в национальном центре «Россия» пройдет первый экспертный форум Открытого диалога. В мероприятии примут участие специалисты из разных стран мира, они обсудят инициативы и предложения, представленные авторами эссе.

Основное мероприятие Открытого диалога состоится в апреле 2026 года.

Как отметил Орешкин, задачей Открытого диалога является расширение формата, вовлечение большего числа участников и развитие горизонтальных связей между экспертами, стремящимися позитивно влиять на развитие своих стран и мира в целом.

Ранее сообщалось, что первый Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» прошел в Национальном центре «Россия» в Москве с 28 по 30 апреля 2025 года. Далее мероприятие получило продолжение на Петербургском международном экономическом форуме — на сессии «Формируя новую платформу глобального роста», организованной национальным центром «Россия».