Туриста не пустили в США таможенники из-за мема в телефоне

Норвежский турист утверждает, что его не пустили в США и подвергли допросу после того, как в его телефоне был найден интернет-мем с изображением вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет Daily Mail.

21-летний Мадс Миккельсен прибыл в аэропорт Ньюарк. Он планировал провести отпуск в Соединенных Штатах, но вместо этого оказался задержан сотрудниками пограничного контроля. По словам туриста, его отвели в отдельное помещение, где он около четырех часов находился в одиночестве, после чего начался допрос. Норвежец сообщил, что на него оказывали давление, задавали вопросы о наркотиках, терроризме и политических связях, не предоставив при этом никаких объяснений своему поведению.

Турист рассказал, что сотрудники службы иммиграции потребовали доступ к его мобильному телефону и угрожали штрафом в размере $5000 или пятилетним тюремным заключением, если он откажется разблокировать устройство. После разблокировки смартфона представители власти обнаружили в галерее мем, на котором Вэнс был изображен с лысой головой в форме яйца.

После этого инцидента Миккельсена, по его словам, сразу же отправили обратно в Норвегию, не объяснив подробно причины отказа во въезде.

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