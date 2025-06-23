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Мужчина был депортирован из Дубая из-за татуировок на лице

Daily Star: британца не пустили в Дубай из-за татуировок на его лице
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SWNS

Британец был депортирован из Дубая из-за татуировок на лице, пишет Daily Star.

Джордан Хауман прилетел в Объединенные Арабские Эмираты вместе со своей женой Терезой и дочерью Кайрой, чтобы провести отпуск. При прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Дубая сотрудники остановили британца и попросили его пройти в отдельное помещение. После шестичасовой задержки ему сообщили, что въезд в страну запрещен по причине его внешнего вида — в частности, из-за татуировок на лице.

По словам Хаумана, ранее эти татуировки не вызывали никаких проблем при посещении страны — он уже дважды бывал в Дубае.

«Я чувствую, что стал жертвой дискриминации. Нет закона против татуировок на лице. Мне не разрешают въезжать в страну из-за того, как я выгляжу», — пожаловался он.

В результате Джордан лишился всей суммы, потраченной на поездку, и потерял интерес к посещению ОАЭ в будущем:

«Это была моя любимая страна. Теперь я больше никогда не поеду туда», — добавил британец.

Представители иммиграционной службы не комментировали решение, однако известно, что въездные правила ОАЭ предусматривают право отказать в въезде иностранцам, если они нарушают местные нормы морали или могут быть признаны «угрозой общественному порядку», пишут СМИ.

Ранее тату-мастер прославился благодаря тому, что делает татуировки лабубу.

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