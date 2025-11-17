На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего премьера России внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг: экс-премьер РФ Касьянов внесен в перечень террористов
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший премьер России Михаил Касьянов (признан в РФ иностранным агентом) внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Касьянов Михаил Михайлович, 12.08.1957 года рождения, Московская область», — говорится в базе.

В ноябре прошлого года участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, призвав отобрать у Касьянова квартиру в центре Москвы за 700 млн руб.

В этом же месяце бывшего премьера привлекали к административной ответственности за нарушение закона о деятельности иноагентов. Таганский районный суд Москвы признал его виновным и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года Касьянова признали иноагентом. Как заявили в Минюсте, он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Касьянов проживает за пределами РФ.

Ранее бизнесмена Бориса Зимина (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) внесли в перечень террористов и экстремистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами