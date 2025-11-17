Бывшего премьера России внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший премьер России Михаил Касьянов (признан в РФ иностранным агентом) внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Касьянов Михаил Михайлович, 12.08.1957 года рождения, Московская область», — говорится в базе.

В ноябре прошлого года участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, призвав отобрать у Касьянова квартиру в центре Москвы за 700 млн руб.

В этом же месяце бывшего премьера привлекали к административной ответственности за нарушение закона о деятельности иноагентов. Таганский районный суд Москвы признал его виновным и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года Касьянова признали иноагентом. Как заявили в Минюсте, он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Касьянов проживает за пределами РФ.

Ранее бизнесмена Бориса Зимина (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) внесли в перечень террористов и экстремистов.