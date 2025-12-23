На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач дала советы по организации новогоднего стола для детей

Врач Строкова: детей не стоит кормить жирной и соленой пищей
Nataliia Martseniuk/Shutterstock/FOTODOM

В новогодние праздники дети должны быть сосредоточены на атмосфере праздника и веселья, а не на обильной и тяжелой еде. Об этом в интервью газете «Известия» сообщила заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Татьяна Строкова.

Что касается меню, специалист посоветовала не предлагать детям острое, жирное и чрезмерно соленое. При этом она отметила, что не существует абсолютно вредных или полезных продуктов — важна золотая середина с учетом возраста и состояния здоровья ребенка.

«Новый год — это праздник, а праздник — это не культ еды. <...> Что мы будем есть в 12 часов ночи — это не играет никакой роли, потому что, по большому счету, физиологически очень много съесть за ночь — неправильно», — сказала Строкова.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого перечислила опасные для желудка продукты на новогоднем столе.

Навредить здоровью, по ее словам, могут колбасные нарезки, соленая красная рыба и мясо по-французски. В этой пище содержится большое количество соли, жиров и добавок. Кроме того, при приготовлении есть риск образования веществ, вредных для сосудов и пищеварения.

Ранее россиянам рассказали, как провести новогодние праздники без тяжести в животе.

