Россиянам рассказали, как провести новогодние праздники без тяжести в животе

Нутрициолог Макарова: в Новый год стоит сосредоточиться на эмоциях, а не на еде

Нутрициолог Алла Макарова в интервью «Радио 1» рассказала, как традиционные новогодние блюда сделать более легкими, чтобы желудочно-кишечный тракт испытывал меньшую нагрузку.

«В Новый Год можно и салаты, и бутерброды. Но, например, оливье можно трансформировать: колбасу заменить куриной грудкой или телятиной, добавить греческий йогурт или сметану с горчицей вместо майонеза», — посоветовала специалист.

Кроме того, по ее словам, масло в бутербродах можно заменить творожным сыром, а хлеб на хлебцы. Вместо сладостей можно есть фрукты и менее калорийные десерты.

Макарова подчеркнула, что в Новый год, чтобы не переедать, стоит сосредоточиться на положительных эмоциях, а не на еде.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что в течение дня накануне новогодней ночи не следует пропускать приемы пищи, чтобы к вечеру не быть слишком голодным и не наброситься на стол с закусками и тяжелыми блюдами.

За час-полтора до застолья эксперт порекомендовала выпить йогурт или съесть легкий творог.

Ранее врач предупредила россиян об опасности имитационной красный икры.