На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело москвича о подготовке теракта в преддверии 9 Мая передали в суд

СК: завершено расследование дела москвича, готовившего теракт ко Дню Победы
true
true
true

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы Андрея Бызова, которого обвиняют в подготовке теракта накануне Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, Бызов разделяет праворадикальные националистические взгляды и вступил в запрещенную в России террористическую организацию, воюющую против российских войск на стороне Украины. В 2024–2025 годах он публиковал в соцсетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Позже Бызов, как утверждается, связался с представителем этой организации и согласился за вознаграждение в $5 тыс. в криптовалюте устроить теракт 9 мая 2025 года рядом с военным объектом в Московской области. По заданию кураторов, отметили в СК, он должен был забрать взрывное устройство из тайника, установить его и привести в действие дистанционно. Кроме того, обвиняемый следил за объектом и передавал информацию организаторам.

Силовики пресекли действия мужчины на стадии подготовки. Во время обыска у него дома и осмотра телефона нашли и изъяли самодельное взрывное устройство.

Следователи собрали доказательства, включая результаты экспертиз, данные осмотра переписок, показания свидетелей, материалы оперативных мероприятий и признания самого обвиняемого.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело направили в суд. Материалы в отношении куратора и других возможных участников преступления выделили в отдельное производство.

Ранее в Ульяновске двоих подростков обвинили в подготовке теракта и нападениях на людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами