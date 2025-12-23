Дело москвича о подготовке теракта в преддверии 9 Мая передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы Андрея Бызова, которого обвиняют в подготовке теракта накануне Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, Бызов разделяет праворадикальные националистические взгляды и вступил в запрещенную в России террористическую организацию, воюющую против российских войск на стороне Украины. В 2024–2025 годах он публиковал в соцсетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Позже Бызов, как утверждается, связался с представителем этой организации и согласился за вознаграждение в $5 тыс. в криптовалюте устроить теракт 9 мая 2025 года рядом с военным объектом в Московской области. По заданию кураторов, отметили в СК, он должен был забрать взрывное устройство из тайника, установить его и привести в действие дистанционно. Кроме того, обвиняемый следил за объектом и передавал информацию организаторам.

Силовики пресекли действия мужчины на стадии подготовки. Во время обыска у него дома и осмотра телефона нашли и изъяли самодельное взрывное устройство.

Следователи собрали доказательства, включая результаты экспертиз, данные осмотра переписок, показания свидетелей, материалы оперативных мероприятий и признания самого обвиняемого.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело направили в суд. Материалы в отношении куратора и других возможных участников преступления выделили в отдельное производство.

