В Румынии обвалилась крыша бассейна в гостинице Hilton

Крыша бассейна в спа-комплексе гостиницы Hilton рухнула в румынском городе Сибиу, семь человек, включая троих детей, были доставлены в больницу. Об этом сообщает dig24.ro.

По словам руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раеда Арафата, в городе был активирован «красный план реагирования». Он добавил, что на момент инцидента в бассейне находились восемь человек.

Арафат отметил, что специалисты точно не знают, сколько людей заблокировано под завалами.

На место происшествия прибыли три пожарные и одна выездная бригада, одна спецмашина для перевозки пострадавших, две машины скорой помощи SMURD и четыре обычные машины скорой.

В октябре часть крыши внезапно обрушилась на Ладожском вокзале в Петербурге. По словам главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрея Хорта, произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу.

Ранее в Новосибирске после обрушения потолка в детской больнице возбудили уголовное дело.