На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Педагог похитила подсевшую на наркотики ученицу и, давая алкоголь, насиловала с партнером

В Австралии учительница с партнером насиловала наркозависимую ученицу
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Педагогу из Австралии запретили работать после того, как она жестоко надругалась над ученицей. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка, чей возраст не указывается, пристрастилась к марихуане, после чего у нее начались проблемы. Так как она стала думать о том, чтобы причинить себе вред, ей подобрали куратора в возрасте чуть больше 20 лет.

Во время работы с подростком женщина непристойно прикасалась к ней, отправляла подарки и сообщения. Однако позже женщина переехала в другой штат со своим партнером.

Педагог не разорвала отношения с девушкой. Наоборот, она купила несовершеннолетней билет и под давлением заставила пожить у них. Прилетев, школьница подвергалась сексуальному насилию. Она не хотела участвовать в происходящем и чувствовала боль от проникновений, поэтому ее заставляли пить алкоголь и употреблять наркотики.

При этом в насилии участвовал и партнер женщины. Они оба показывали свою власть в «отношениях» с подростком. Находясь в гостях у учительницы, девушка страдала от панических атак и причиняла себе вред, но педагог всегда преуменьшала проблему.

Позже, когда о происходящем стало известно, в отношении женщины возбудили дело. Ей запретили преподавать, ей пожизненно запрещено подавать заявки на новое разрешение.

Ранее петербургскую учительницу арестовали за совращение учеников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами