Педагог похитила подсевшую на наркотики ученицу и, давая алкоголь, насиловала с партнером

Педагогу из Австралии запретили работать после того, как она жестоко надругалась над ученицей. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка, чей возраст не указывается, пристрастилась к марихуане, после чего у нее начались проблемы. Так как она стала думать о том, чтобы причинить себе вред, ей подобрали куратора в возрасте чуть больше 20 лет.

Во время работы с подростком женщина непристойно прикасалась к ней, отправляла подарки и сообщения. Однако позже женщина переехала в другой штат со своим партнером.

Педагог не разорвала отношения с девушкой. Наоборот, она купила несовершеннолетней билет и под давлением заставила пожить у них. Прилетев, школьница подвергалась сексуальному насилию. Она не хотела участвовать в происходящем и чувствовала боль от проникновений, поэтому ее заставляли пить алкоголь и употреблять наркотики.

При этом в насилии участвовал и партнер женщины. Они оба показывали свою власть в «отношениях» с подростком. Находясь в гостях у учительницы, девушка страдала от панических атак и причиняла себе вред, но педагог всегда преуменьшала проблему.

Позже, когда о происходящем стало известно, в отношении женщины возбудили дело. Ей запретили преподавать, ей пожизненно запрещено подавать заявки на новое разрешение.

