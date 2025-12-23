На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко поручил выставить счет за геноцид белорусского народа в годы войны

Лукашенко: виновные в геноциде белорусов должны ответить за ущерб
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому генеральному прокурору республики Дмитрию Горе подготовить счет для виновных в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что органы прокуратуры серьезно занимаются расследованием фактов геноцида. Он отметил, что выявлено уже большое количество подтвержденных фактов, и теперь важно предъявить ответственность виновным, чтобы они осознавали причиненный ущерб, независимо от того, будет ли этот счет оплачен. Лукашенко добавил, что речь идет не о «суммах в долларах», а о том, чтобы виновные понимали, какой ущерб они нанесли республике.

По мнению президента, важно завершить документирование всех преступлений нацистов и продемонстрировать их в полной мере, что сегодня остаётся крайне актуальным, особенно на фоне политики западных стран, в частности Европы.

В прошлом году занимавший пост генерального прокурора Андрей Швед сообщил, что Белоруссия прорабатывает вопрос о предъявлении требований о возмещении ущерба ряду государств, причастных к разрушениям на оккупированных территориях. По его данным, ущерб, нанесенный фашистской Германией и ее пособниками, оценивается не менее чем в $2,3 трлн.

Ранее в Генштабе Белоруссии сравнили обстановку в стране с июнем 1941 года.

