В Генштабе Белоруссии сравнили обстановку в стране с июнем 1941 года

Муравейко: обстановка вокруг Белоруссии сложнее, чем в июне 1941 года
Глава Генштаба, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что на данный момент обстановка вокруг страны даже сложнее, чем в июне 1941 года, когда все шло к началу Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БелТА.

По словам Муравейко, обострение ситуации провоцирует ряд факторов, в числе которых преобладание непонятных претензий стран друг к другу. Он отметил, что при этом продолжает действовать санкционная политика, неспособная привести ни к чему хорошему в ближайшей перспективе.

«Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника», — сказал первый замминистра обороны.

Незадолго до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на белорусско-украинской границе стабилизировалась, однако требует укрепления пограничной инфраструктуры. Белорусский лидер уточнил, что в настоящем «приходится выставлять» во второй линии за пограничными войсками подразделения вооруженных сил.

Ранее в Белоруссии назвали действия Евросоюза подготовкой к войне.

