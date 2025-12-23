Москвичка пожаловалась на учительницу, давшую пощечину ее сыну-инвалиду

В Москве мать заявила об учительнице, давшей пощечину ее сыну-инвалиду

Жительница Москвы пожаловалась на учительницу, которая причинила вред ее ребенку-инвалиду. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказала родительница, у ее ребенка диагностирован диабет, несовершеннолетний является инвалидом.

На перерыве мальчик решил поиграть в футбол с другим учеником, но в процессе между ними произошел конфликт. В этот момент к нему подошла педагог и ударила ладонью по лицу. При этом она якобы угрожала «выбить ему зубы».

После этого мальчик заявил, что расскажет маме. На это педагог, якобы, закричала, что в школе она до 15:00.

Родительница обратилась к директору. На встрече учительница рассказала, что сын женщины ее оскорбил, но сам мальчик это отрицает.

«Директор школы принесла семье извинения за поступок учительницы, заявила, что лишит ее премии и вынесет ей выговор, но уволить не смогла, сославшись на закон (для увольнения нужно три выговора)», - сообщается в публикации.

После произошедшего в школе организовали расследование. После него педагога уволят. В беседе с журналистами директриса заявила, что такой поступок недопустим.

Ранее в Петербурге напавшего с ножом на учительницу подростка отправили под арест.