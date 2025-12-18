На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге напавшего с ножом на учительницу подростка отправили под арест

В Петербурге арестовали юношу, которого обвиняют в нападении на учительницу
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Суд избрал меру пресечения подростку, которого обвиняют в нападении на учительницу в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Молодого человека арестовали, под стражей он будет находиться до 15 февраля следующего года.

Как полагают следователи, 15-летний сын одного из педагогов пришел в одну из местных школ утром. По данным СМИ, ученик пришел к учительнице, чтобы исправить оценку, однако в какой-то момент несколько раз ударил ее ножом.

Пострадавшую направили в реанимацию, медики провели операцию. Сейчас ее состояние улучшилось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подростку предъявили обвинения. Также фигуранткой процесса стала охранник, которая в день инцидента находилась на работе. На входе в школу были установлены рамки металлодетектора, они среагировали на ученика. Однако сотрудница не придала этому значения.

Ранее в Рязани пьяный ухажер угрожал ножом девушке за отказ от близости.

