В России запустили первое серийное производство базовых станций

К 2030 году в России выпустят 55 тысяч отечественных базовых станций
Правительство России

В России запустили первое серийное производство отечественных базовых станций, сообщает Telegram-канал правительства России.

Как рассказал заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, запуск производства отечественных базовых станций является важным шагом к технологической независимости.

«В мире насчитывается менее десятка производителей базовых станций. переход на отечественные базовые станции был поддержан российским телеком-рынком. По сути, само производство было запущено под запрос операторов связи и с учетом их требований», — рассказал он.

Производственные линии были запущены компанией Yadro. Всего к 2030 году завод планирует поставить 55 тыс. базовых станций, а до конца 2025 года трем ведущим операторам мобильной связи и интернета России поставят 3 тыс. базовых станций.

В Telegram-канале отметили, что завод компании Yadro является крупнейшим производством полного цикла в Восточной Европе и обеспечивает импортозамещение всех технологий сборки базовых станций.

