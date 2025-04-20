Дочь убитого экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила не признала своей вины в деле о вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Тархова была осуждена в 2022 году на семь лет колонии за вымогательство крупной суммы денег. По данным суда, она требовала деньги у Милеева для предотвращения распространения компрометирующей информации. Людмила Тархова утверждает, что она лишь пыталась вернуть долг своего отца.

Милеев согласился передать деньги, и, чтобы избежать дальнейших последствий, он обратился в региональное управление ФСБ и участвовал в оперативном эксперименте. Тархова передала депутатам расписку, подтверждающую получение денег и обязательство не распространять вредоносные сведения.

В феврале сообщалось, что Людмила признана потерпевшей по уголовному делу об убийстве ее родителей. Статус участника дела предоставит возможность Тарховой выражать суду свою позицию, подавать заявления и ходатайства, приобщать доказательства, а также поддерживать обвинение или возражать против него. В дальнейшем осужденная сможет обжаловать приговор.

Ранее правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом.