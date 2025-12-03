На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии женщина так вывихнула челюсть, что ее не смогли сомкнуть даже врачи

В Индии женщина вывихнула челюсть и удивила медиков своим состоянием
В Индии женщина так вывихнула челюсть, что ее не смогли сомкнуть даже врачи, пишет The Times of India.

Как пишут СМИ, 42-летняя женщина вывихнула челюсть во время трапезы. В итоге рот пострадавший оказался в широко открытом положении. Сначала родные посмеялись над индианкой, но потом осознали всю тяжесть положения.

В какой-то момент женщина начала корчиться от боли и не могла закрыть рот в течение 15 минут, поэтому ее срочно доставили в государственную больницу. Врачи районной клиники не смогли помочь и направили пациентку в более крупное медучреждение.

Там только после часовой процедуры специалистам удалось успешно вправить челюсть. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и с иронией относится к пережитому. А врачи, пользуюсь случаем, напомнили, что употребление пищи может привести к подобным травмам, поэтому важно подходить к этому процессу со всей ответственностью.

Ранее в Индии трехлетнему мальчику пришили половой орган после обрезания.

