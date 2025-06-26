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Bloomberg узнал о причастности Каспарова к подготовке переворота в Южном Судане

Bloomberg: Каспаров причастен к подготовке госпереворота в Южном Судане
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) может быть причастен к подготовке государственного переворота в Южном Судане. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Каспаров познакомил южносуданского оппозиционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. После этой встречи Граньери якобы выделил $7 млн на закупку стрелкового оружия, гранат и переносных зенитных ракетных комплексов, которые могли быть использованы для смены власти в стране.

Сам Каспаров отрицает свою причастность к заговору. Он заявил, что посвятил большую часть жизни защите гражданских прав и продвижению демократии по всему миру.

В октябре 2024 года Хамовнический суд Москвы оштрафовал Каспарова за нарушение закона об иноагентах.

Ранее российский суд заочно арестовал Гарри Каспарова по делу о террористическом сообществе.

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