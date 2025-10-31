Больше половины граждан связывают иноагентство с предательством и работой на другую страну

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян о восприятии «иностранных агентов».

Согласно исследованию, словосочетание «иностранный агент» в сознании россиян прочно связано с негативными смыслами: чаще всего с образом врага и шпиона. В этом образе сочетаются как советские маркеры — шпион, лазутчик, засланный казачок, так и современные политико-правовые ассоциации с «пятой колонной».

Большинство респондентов воспринимают иноагентов как чужих и опасных людей, действующих против страны. Для них этот ярлык выражает не столько юридический статус, сколько эмоциональную границу — страх, недоверие, раздражение, а также ассоциируется с репрессивными мерами. Позитивные или нейтральные ассоциации встречаются крайне редко, хотя небольшая группа граждан видит в иноагентах инакомыслие, оппозицию и стремление к правде.

За последние три года россияне стали лучше знакомы с проблематикой закона об иноагентах. Осведомленность выросла незначительно, однако поддержка маркировки иностранных агентов возросла с 54% в 2022 году до 65% в 2025-м. При этом доля противников закона сократилась почти в полтора раза. Поддержка закона наблюдается во всех возрастных группах, что, по мнению экспертов, связано с рутинизацией практики объявления иноагентов и с акцентом властей на борьбе с «внешним врагом» в условиях конфронтации с Западом.

ВЦИОМ также отмечает, что образ иноагента стал более персонализированным. Люди чаще вспоминают конкретных публичных личностей, а не юридические или общественные организации. В топе узнаваемости — артисты, музыканты и блогеры: лидируют Михаил Галкин, Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом). Среди организаций чаще всего упоминали телеканал «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией). Вместе с тем сохраняется значительная доля респондентов, которые, хотя и слышали о законе, не могут назвать ни одного иноагента.

Таким образом, термин «иностранный агент» в современной России превратился из юридического понятия в маркер общественного порицания и устойчивый культурный символ, закрепившийся в медиапространстве и сознании граждан.

