В Сирии боевики сожгли рождественскую елку

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В центре сирийского города Эс-Сукейлабия боевики в масках подожгли рождественскую елку. Об этом передает телеканал Sky News Arabia.

Местные жители попытались потушить дерево, но злоумышленники им помешали, угрожая оружием. В результате елка полностью сгорела. Пожарные прибыли на место происшествия только после того, как боевики покинули площадь, отмечает телеканал.

Позже стало известно, что военная администрация арестовала группу, устроившую поджог, и пообещала применить самое суровое наказание.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв этот город, повстанцы за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму, после чего подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее сирийцы разработали кодовый язык из-за отсутствия свободы слова.