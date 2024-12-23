В Сирии боевики сожгли рождественскую елку

В центре сирийского города Эс-Сукейлабия боевики в масках подожгли рождественскую елку. Об этом передает телеканал Sky News Arabia.
Местные жители попытались потушить дерево, но злоумышленники им помешали, угрожая оружием. В результате елка полностью сгорела. Пожарные прибыли на место происшествия только после того, как боевики покинули площадь, отмечает телеканал.
Позже стало известно, что военная администрация арестовала группу, устроившую поджог, и пообещала применить самое суровое наказание.
28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв этот город, повстанцы за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму, после чего подошли к Дамаску — столице Сирии.
В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».
Ранее сирийцы разработали кодовый язык из-за отсутствия свободы слова.