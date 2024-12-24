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В Сирии христиане вышли на протесты из-за сожжения рождественской ели

Акции протеста христиан прошли в Дамаске после сожжения рождественской елки
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Христиане устроили протесты в ряде районов Дамаска после сожжения исламистами рождественской ели близ города Хама в центральной Сирии. Об этом сообщает The Guardian.

Протестующие требуют, чтобы соблюдались их религиозные права.

«Если нам не позволят жить в нашей стране по христианской вере, как мы привыкли, тогда нам здесь больше не место», — сказал один из демонстрантов.

Накануне в центре сирийского города Эс-Сукейлабии боевики в масках подожгли рождественскую елку.

Местные жители попытались потушить дерево, но злоумышленники им помешали, угрожая оружием. В результате елка полностью сгорела. Пожарные прибыли на место происшествия только после того, как боевики покинули площадь, отмечает телеканал.

Позже стало известно, что военная администрация арестовала группу, устроившую поджог, и пообещала применить к ним самое суровое наказание.

Ранее новые сирийские власти объявили католическое Рождество выходным днем.

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