На Урале городскую елку сожгли косым залпом фейерверка

В городе Лесной из-за нарушений правил использования пиротехники сгорела елка. Об этом сообщил «Интерфакс» пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, житель города, вероятно, в спешке поставил коробку с салютом на неровную поверхность и не убедился в ее безопасности.

«От первых же выстрелов коробка упала и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула», — сказал Горелых.

Он добавил, что ущерб от произошедшего оценивается в 600 тыс. руб. Сейчас полиция ищет мужчину, который запускал фейерверк.

В ночь с 31 декабря на 1 января на всей территории России отмечали Новый год. Однако не для всех праздник был радостным. Традиционно в новогоднюю ночь активно работают экстренные службы, поскольку пьяные драки и пожары из-за фейерверков случаются достаточно часто. «Газета.Ru» собрала основные происшествия, которые омрачили праздник некоторым россиянам.

Ранее очевидец рассказал о загоревшейся в Подмосковье машине с салютом.