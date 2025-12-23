Москвичам рассказали, ждать ли снега на январских праздниках

Синоптик Позднякова: снежный покров в Москве на праздниках будет достигать 10 см

В новогодние каникулы высота снежного покрова в Москве может достигать 10 см, что позволит жителям и гостям столицы покататься на санках и лыжах. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, к границе Московской и Тверской областей подошел холодный атмосферный фронт, поэтому характер погоды начал меняться. До четверга, 25 декабря, днем будет сохраняться отрицательная температура. В пятницу, 26 декабря, к Московскому региону приблизится теплый фронт с еще большим количеством снега, который позволит сформировать покров.

«С большой вероятностью он сохранится до новогодней ночи, потому что до 31 декабря ожидается достаточно морозная погода. И в новогодние каникулы, скорее всего, температура в Москве будет колебаться в пределах -5–10°C. При этом периодически может идти снег», — отметила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого заявил в своем Telegram-канале, что 2025 год в Москве может стать самым теплым за всю историю наблюдений. По словам синоптика, средняя годовая температура воздуха в столице достигла отметки +8,5°C.

