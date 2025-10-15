Балашиха может войти в систему МЦД-4

Ответвление Горьковского направления Московской железной дороги в Балашиху могут включить в МЦД-4. Об этом сообщает Msk1.ru.

Также на схеме, подлинность которой не подтверждена, можно увидеть запланированное строительство двух новых станций — «Новый свет» и «Звездная».

Столичный метрополитен эту информацию официально не комментировал.

Сейчас формально маршрут МЦД-4 уже проходит через Балашиху, но основное движение происходит через Железнодорожный. Планируемую «вилку» после Реутова со станциями «Стройка», «Горенки» и «Балашиха» могут интегрировать в диаметр.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новая станция МЦД-1 «Москва-Сити» откроется для пассажиров уже в этом году. Собянин отметил, что новая станция улучшит транспортную доступность для жителей и работников Пресненского, Хорошевского, Дорогомиловского районов, а также Хорошево-Мневников и Филевского Парка. В зоне охвата — более 500 тыс. человек, включая свыше 130 тыс. сотрудников и жителей делового центра «Москва-Сити».

