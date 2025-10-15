На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Балашиха может войти в систему МЦД-4

Msk1.ru: обсуждается расширение МЦД-4 с ответвлением в сторону Балашихи
true
true
true
close
Дептранс Москвы

Ответвление Горьковского направления Московской железной дороги в Балашиху могут включить в МЦД-4. Об этом сообщает Msk1.ru.

Также на схеме, подлинность которой не подтверждена, можно увидеть запланированное строительство двух новых станций — «Новый свет» и «Звездная».

Столичный метрополитен эту информацию официально не комментировал.

Сейчас формально маршрут МЦД-4 уже проходит через Балашиху, но основное движение происходит через Железнодорожный. Планируемую «вилку» после Реутова со станциями «Стройка», «Горенки» и «Балашиха» могут интегрировать в диаметр.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новая станция МЦД-1 «Москва-Сити» откроется для пассажиров уже в этом году. Собянин отметил, что новая станция улучшит транспортную доступность для жителей и работников Пресненского, Хорошевского, Дорогомиловского районов, а также Хорошево-Мневников и Филевского Парка. В зоне охвата — более 500 тыс. человек, включая свыше 130 тыс. сотрудников и жителей делового центра «Москва-Сити».

Ранее в Москве сотрудники МЧС потушили пожар в районе станции МЦД «Красный строитель».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами