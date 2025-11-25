На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве подвели промежуточные итоги работы по развитию сети пересадок

Ликсутов: пассажирам МЦД стали доступны более 100 пересадок
Дептранс Москвы

Пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД) доступно уже более 100 пересадок на метро, МЦК, между диаметрами и наземный городской транспорт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, отметив, что МЦД формируют новую логику передвижения по городу.

По его словам, маршрут любой протяженности становится проще благодаря правильно организованной сети пересадок. В Москве и области такая сеть развивается комплексно.

Большинство пересадок, как отмечается, осуществляется в едином контуре — на городских вокзалах, где оборудованы лифты, эскалаторы, навесы и понятная навигация. В частности, на станции «Нижегородская» возможен переход между МЦД-4, МЦК, Большой кольцевой и Некрасовской линиями метро без выхода на улицу.

Параллельно улучшается пространство вокруг станций. К примеру, у станции «Кусково» МЦД-4 установлены современные павильоны наземного транспорта, обустроены новые пешеходные переходы, расширены тротуары и обновлена разметка, что упростило логистику для пассажиров.

Ликсутов подчеркнул, что за счет пересадок пассажирам московского транспорта доступны сотни альтернативных маршрутов.

«С появлением D3 и D4 можно напрямую пересаживаться с одного диаметра на другой и доехать до нужной точки из противоположного конца города или области. Например, от Люберец до Курской, от Кусково до Дмитровской или от Рабочего поселка до Марьиной Рощи», — отметил он.

Ликсутов добавил, что развитие МЦД — это не только новые маршруты, но и современная пересадочная инфраструктура.

«Сегодня пассажирам доступны более 100 удобных пересадок на метро, МЦК и наземный транспорт. Это теплые вокзалы, прямые переходы, лифты и эскалаторы, а также благоустроенная территория вокруг станций. Такой комплексный подход делает поездки по городу быстрее, комфортнее и понятнее для каждого», — резюмировал Ликсутов.

