Москвичам рассказали, когда будет самая морозная ночь на этой неделе

Синоптик Шувалов: ночь на 24 декабря будет самой морозной в Москве
Shutterstock

На текущей неделе в Москве и Московской области самая морозная ночь ожидается со вторника на среду, до -14 °C. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это похолодание будет впечатляющим, но непродолжительным. В среду мы ныряем в новый циклон — пойдет снег, а температура повысится. В четверг и пятницу придут положительные температуры, не исключен дождь, крепкий ветер с западных и северо-западных направлений», — рассказал эксперт.

Что касается Нового года, с вероятностью 75% будет -5 °C и небольшой снег, добавил он.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что 21 декабря в столичном регионе начнет восстанавливаться снежный покров. Синоптик предупредил, что в течение предстоящей недели его высота увеличится до 5-7 см, а к Новому году сугробы вырастут до 11-13 см.

Ранее россиянам объяснили, почему в квартире холодно и как найти причину.

