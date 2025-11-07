На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексей Чекунков посетил экспозицию Дней регионов Дальнего Востока в центре «Россия»

Министр Чекунков: государство помогает рассказывать о возможностях на Дальнем Востоке
Кадр из видео/Telegram-канал «Национальный центр «Россия»»

Интерактивная выставка о возможностях для учебы, работы и жизни на Дальнем Востоке в национальном центре «Россия» помогает рассказывать о вариантах для самореализации в регионе, сообщает Telegram-канал национального центра со ссылкой на слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Во время посещения интерактивной выставки Чекунков отметил, что Дальний Восток становится ближе.

«Сегодня в дальневосточных регионах создаются новые предприятия, обновляются города, предпринимателям доступны лучшие условия для открытия бизнеса. Важно, чтобы об уникальных возможностях для самореализации, созданных на Дальнем Востоке при поддержке государства, узнало как можно больше людей», — сказал он.

Чекунков добавил, что особую ценность представляет то, что в роли экскурсоводов на выставке выступают школьники.

«Многие из них уже побывали на Дальнем Востоке и готовы поделиться с посетителями своими искренними воспоминаниями и впечатлениями», — сказал он.

Министр отметил, что на выставке в зоне «Учиться и работать» в формате AR-реальности можно испытать себя в разных профессиях, а в зоне «Путешествие» устроить серфинг верхом на ките в Хабаровском крае.

