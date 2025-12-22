На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владелицу российского приюта, где нашли тела животных, доставили в отдел полиции

В Ростовской области доставили в отдел полиции хозяйку приюта, где нашли трупы
Александр Кряжев/РИА Новости

В Ростовской области хозяйку приюта, где нашли трупы собак и кошек, доставили в отдел полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, подозреваемая, являясь владелицей приюта, халатно относилась к своим обязанностям, что привело к гибели животных. Женщина доставлена в отдел полиции.

Точное количество погибших животных устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 245 УК РФ — Жестокое обращение с животными.

21 декабря стало известно, что в приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе найдены трупы кошек и собак, состояние которых указывает на возможные факты жестокого обращения с животными. Полиция проводит проверку, а прокуратура контролирует ее ход и результаты.

Ранее жителю Кузбасса дали реальный срок за избиение собаки.

