Крупный приморский город остался без воды из-за аварии

Авария на трубопроводе оставила без холодной воды подавляющую часть города Артем в Приморском крае. Соответствующую публикацию разместила администрация Артемовского городского округа на своем сайте.

«От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем — от поселка Штыково до территориального управления «Угловое». Работает «Примводоканал», — сообщили в ведомстве.

Население города составляет свыше 100 тыс. человек, это один из крупнейших городов Приморья.

До этого в Кемерово прорвало магистральный теплопровод.

ЧП привело к появлению в небе над местом происшествия крупного облака пара, которое успели запечатлеть на камеру местные жители. Инцидент произошел в надземном трубопроводе рядом с ЖК «Березовая роща» на улице Двужильного. Соответствующий участок трубопровода был отключен, а снабжение близлежащих ЖК «Березовая роща» и «Парковый» обеспечили через обратный трубопровод.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.