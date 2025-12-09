На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители одного из российских городов остались без отопления

В башкирском Белорецке 74 многоэтажки остались без отопления
true
true
true
close
Andrzej Rostek/Shutterstock/FOTODOM

Десятки многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов остались без отопления из-за прорыва трубы на теплопроводе в городе Белорецке, республика Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

По информации спасателей, на месте коммунальной аварии ведутся ремонтные работы. Всего без отопления остались 74 многоквартирных дома.

«Принимаются все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий коммунальной аварии», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве уточнили, что специалисты управляющих компаний совместно с коммунальными службами обходят жилые дома и объекты социальной сферы. Отмечается, что решается вопрос «привлечения резервных источников питания».

Кроме того, для жителей города подготовили пункты временного размещения. Ориентировочное время восстановления системы 9 декабря 18:00 (16:00 МСК), сообщили в пресс-службе МЧС.

Президент России Владимир Путин 7 ноября подписал указ о введении штрафов за срыв отопительного сезона. Для должностных лиц штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических — от 20 до 40 тысяч.

Ранее в Минэнерго РФ отчитались о готовности энергетической системы РФ к зиме.

