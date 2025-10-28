В столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». После скандала еда для них подорожает

В школе города Азова работники столовой установили на столах таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» для детей, относящихся к льготным категориям. Ситуация вызвала резонанс после публикации фотографий в интернете. Губернатор Юрий Слюсарь назвал случившееся «грубейшей дискриминацией», депутат Госдумы Нина Останина — «бесчеловечным» случаем. Прокуратура начала проверку, директора учебного заведения уволили. После этого стоимость питания для детей из малообеспеченных семей повысили.

Директора школы №11 города Азова Ростовской области уволили после того, как работники школьной столовой установили на столах таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» для детей, относящихся к льготным категориям. Об этом RT сообщил глава города Дмитрий Устименко.

« Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости », — сказал градоначальник.

Глава Азова добавил, что просит прощения за сотрудников школы, которые допустили подобное и подчеркнул, что проблему урегулируют, а школьники будут питаться одинаково.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал дискриминацией ситуацию с установкой табличек в школе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация. Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в школе «не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку» и отметил, что «все дети должны получать вкусное и здоровое питание, без категорий». По его словам, с подрядчиком будет проведено разбирательство «на предмет его адекватности и возможности работать с ним в дальнейшем».

На происшествие отреагировала региональная прокуратура. Ведомство проверит организацию питания учеников в школах Азова.

После скандала в Азове питание подорожало

В администрации города проинформировали, что после инцидента с разделением школьников на «малоимущих» и «из семей участников СВО» цены на питание в школьной столовой для детей из малообеспеченных семей повысятся.

«Как сообщила начальник Управления образования города Азова Елена Мирошниченко, стоимость питания для учащихся 5-11 классов из данной льготной категории сравняется со стоимостью обеда ребят из многодетных семей и семей участников СВО. Для всех трех названных льготных категорий горячие обеды будут рассчитываться, исходя из одинаковой цены. Сейчас она составляет 81 рубль 12 копеек в день», — говорится в публикации.

«Разделение детей недопустимо»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» назвала такое разделение детей бесчеловечным и недопустимым.

«Оценить я могу это однозначно как не просто непедагогично, это вообще бесчеловечно по отношению к детям. В чью «умную» голову пришла эта идея, но разделение наших детей по любому признаку, кроме, конечно, разделения их на мальчиков и девочек, просто недопустимо. И странная позиция здесь педагогов, директора образовательной организации. Немедленно эти вещи нужно убрать», — сказала она.

Останина отметила, что дети из малообеспеченных семей, которым положено бесплатное питание, стесняются пользоваться этой льготой из-за травли.

«Дети и так стесняются, кстати, даже сходить пообедать, потому что они относятся к категории малоимущих. У нас сегодня бесплатное горячее питание только в начальной школе, а дальше вот эти пошли ограничения. Иногда дети стесняются пойти, чтобы на них не показывали пальцем, и чтобы там их одноклассники потом не травили их, говоря о том, что не так одет, бесплатно питается и так далее. Категорически против, поэтому, если этот факт действительно имеет место быть, кроме протеста во мне он ничего вызвать не может», — отметила депутат.