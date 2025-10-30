Миронов не сдержался, узнав о разделении детей в школе Азова на «малоимущих» и «СВО»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал дискриминационные таблички, которые появились в столовой одной из школ Азова Ростовской области. Об этом говорится в Telegram-канале RTVI.

На этих табличках учащихся разделили по принципу «дети участников СВО» и «члены малоимущих семей».

«Идиоты! Я называю вещи своими именами. Это что за педагогика такая?» — высказался Миронов.

По его словам, такое разделение детей на категории «абсолютно недопустимо». Он пожалел детей, вынужденных терпеть это неравенство, и предложил «дать по голове» тем, кто такие таблички установил. Он обратил внимание, что согласно этому принципу, членам малоимущих семей выдают «жиденькую кашку», а детям участников боевых действий на Украине — «мясо и так далее».

28 октября СМИ облетели фотографии из школы города Азова, где в столовой на столах установлены таблички «Малоимущие» и «СВО». Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» назвала такое разделение детей бесчеловечным и недопустимым и призвала «эти вещи убрать».

Останина отметила, что дети из малообеспеченных семей, которым положено бесплатное питание, стесняются пользоваться этой льготой из-за травли. В связи с этим депутат высказалась категорически против подобного решения школы.

Ранее губернатор Слюсарь назвал грубейшей дискриминацией таблички в азовской школе.