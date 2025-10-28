На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Детей разделили на «малоимущих» и «СВО» в столовой одной из российских школ

В Ростовской области школьников в столовой разделили на «малоимущих» и «СВО»
true
true
true
close
TikTok

В Ростовской области детей в столовой одной из школ разделили на «малоимущих» и «СВО». Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По словам Мизулиной, в соцсетях распространяются фото из школы, расположенной в городе Азове. На кадрах видно, что на столах в столовой, где должны сидеть дети, стоят распечатанные таблички с надписями «малоимущие» и «СВО».

Предположительно, их рассадили для удобства сотрудников столовой — дети из разных категорий семей могут иметь разный рацион. На фото видно, что еда на столе «малоимущие» отличается от еды на столе «СВО».

До этого в Госдуме выступили с инициативой ввести в школах шведские столы. Автор предложения отметила, что питание в школах часто лишь формально соответствует требованиям законодательства, при этом не соответствуя вкусовым потребностям детей.

Ранее эксперт оценил сроки внедрения здорового питания в российских школах.

