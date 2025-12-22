На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестные обстреляли машину с маленькими детьми в Томске

В Томске неизвестные обстреляли автомобиль с маленькими детьми
Shutterstock

В Томске неизвестные обстреляли автомобиль местного жителя из пневматического оружия или «воздушки». Об этом сообщил Telegram-канал «Регион-70 Томск» со ссылкой на слова мужчины.

«Стреляли «недострелки» с нижней дороги или с кустов», — поделился подробностями собеседник канала.

По его словам, инцидент произошел в районе дома №104 на Сибирской улице. В этот момент за рулем находилась девушка, в салоне также сидели маленькие дети. Он призвал жителей Томска быть внимательнее, а также спросил, подвергался ли еще кто-то нападению в этом районе.

До этого в Красноярске инспекторам ДПС пришлось стрелять по колесам автомобиля Lada Priora, за рулем которой сидел школьник. Машина двигалась с превышением скорости. После того, как водитель проигнорировал требование остановиться, началась погоня.

Инспекторы ДПС произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем семь раз выстрелили в автомобиль. Только после этого транспорт остановился. Выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний, а в салоне – еще двое его сверстников. В отношении нарушителя составили рапорт по статье о неправомерном завладении автомобиля.

Ранее житель Москвы рассказал о контузии у водителя из-за взрыва автомобиля.

