В Эрмитаже открылись первые залы новой экспозиции «Искусство эпохи модерна»

В Главном штабе Государственного Эрмитажа при поддержке «Роснефти» открылись два первых зала новой постоянной экспозиции «Искусство эпохи модерна». Они посвящены художникам второй половины 1880-х – конца 1890-х годов, сообщается на сайте компании.

Экспозиция основана на наиболее выразительных предметах коллекции музея, созданных ведущими европейскими и российскими школами на рубеже XIX–XX веков. В центре внимания — керамика, ювелирные изделия, мебель, шпалеры и, в особенности, художественное стекло.

В первых залах представлены работы Эмиля Галле и его современников: изделия из стекла, фарфора и майолики. Экспонаты дополнены ювелирными украшениями из России, Франции, Бельгии, Австрии и и других европейских стран.

Среди ключевых объектов — шпалера Уильяма Морриса «Поклонение волхвов», стол «Флора Лотарингии» Эмиля Галле и письменный стол бельгийского живописца, графика, архитектора и теоретика модерна Анри ван де Вельде, специально приобретенный для экспозиции. Кроме того, впервые широкой публике представлены работы английского дизайнера-керамиста Уильяма Муркрофта.

Также в рамках экспозиции выставлены дары, полученные императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной в 1896 году во время визита во Францию: две стеклянные вазы Эмиля Галле в серебряной оправе парижской ювелирной фирмы «Бапст и Фализ», «Нимская ваза» Севрской мануфактуры и декоративная стеклянная маска Анри Кро — все они считаются лучшими образцами искусства эпохи ар нуво.

Предполагается, что в ближайшие годы экспозиция расширится до пяти залов и будет поэтапно раскрывать эволюцию модерна от художественных поисков XIX века до формирования стиля в начале XX века.