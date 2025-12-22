На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Белгородской области прокомментировали ЧП в отделении банка

Губернатор: угрозы жителям Белгорода после нападения на банк нет
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Белгородской области сообщил о задержании подозреваемого после нападение на отделение банка в Белгороде. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в одной из финансовых организаций города произошло ЧП, на месте работали силовые структуры, а мужчина, причастный к инциденту, был задержан. По его словам, угрозы для жителей нет, а правоохранительные органы оперативно обеспечили безопасность.

Мужчину 22 декабря задержали после ложного заявления о наличии у него взрывного устройства. По данным источника, он пришел в отделение банка, после чего позвонил в экстренные службы и заявил, что якобы располагает СВУ, потребовав прибытия сотрудников ФСБ.

После поступивших сообщений территорию вокруг банка оцепили, а движение по ближайшим улицам временно перекрыли. По информации СМИ, переговоры с мужчиной продолжались около часа, после чего он сдался. Взрывного устройства при нем, предварительно, не обнаружили.

Правоохранительные органы устанавливают мотивы его действий. Не исключается версия, что мужчина мог стать жертвой мошенников.

Ранее в Норильске восьмиклассник позвонил в экстренные службы и заявил о минировании школы.

