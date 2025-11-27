На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский подросток «заминировал» школу и попал под уголовную статью

В Норильске восьмиклассник ради шутки «заминировал» школу и попал под статью
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Норильске несовершеннолетний юноша отправил на школьную почту информацию о нахождении на территории образовательной организации опасных предметов и попал под уголовную статью. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Красноярского края.

Чтобы обследовать здание на предмет угрозы, в школу прибыли сотрудники экстренных служб.

«При обследовании экстренными службами здания и прилегающей территории предметов, представляющих опасность жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. Полицейские установили отправителя – им оказался ученик восьмого класса. Он заявил, что решил просто пошутить», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ.

Ранее в Башкирии подросток заявил о минировании школы из-за внезапной контрольной.

