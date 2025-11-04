В России установили День коренных малочисленных народов страны

Президент России Владимир Путин подписал указы об установлении Дня коренных малочисленных народов РФ и Дня языков народов РФ. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

День коренных малочисленных народов России будет отмечаться 30 апреля, а День языков народов РФ — 8 сентября

Первый праздник установлен в целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов России.

День языков народов Российской Федерации направлен на сохранение и поддержки языков народов страны.

Оба указа вступили в силу со дня их подписания — 4 ноября.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

