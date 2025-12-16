На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии указали на проблемы, сдерживающие рост торговли с Россией

Индия готова увеличить объем экспорта в РФ до $10 млрд
Aritra Deb/Shutterstock/FOTODOM

Индия готова увеличить объем экспорта в Россию с нынешних $5 млрд до $10 млрд. Об этом заявил генеральный и исполнительный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай Сахай, слова которого приводит РИА Новости.

Он указал на хорошие результаты, достигнутые странами в сфере машиностроения и стратегические отношения, охватывающие оборону и космическую сферу.

При этом Сахай отметил, что развитию торгово-экономических связей между Россией и Индией препятствуют проблемы со страхованием и стандартизацией.

По его словам, крупнейшая компания в Индии, занимающаяся страхованием экспортных кредитов, отнесла Россию к странам с умеренно высоким уровнем риска. Из-за этого каждому новому клиенту необходимо получать отдельное одобрение страховщиков, что значительно затягивает процесс.

Также есть проблемы в вопросах стандартизации, отметил Сахай. Индийские экспортеры, работающие в соответствии с международными стандартами, сталкиваются с проблемами после перехода России на евразийские стандарты, объяснил он.

25 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Индия разработала план по продолжению закупок российской нефти, несмотря на санкции США. По данным агентства, индийские банки готовы были рассмотреть возможность финансирования торговли сырьем из России, однако при условии работы только с продавцами, не включенными в «черный список», а сделки должны соответствовать санкциям.

Ранее в Кремле отметили, что Индия хорошо зарабатывает на российской нефти.

