Стало известно о состоянии москвича, который был в Kia в момент взрыва

Baza: врачи борются за жизнь водителя, который был в Kia в момент взрыва

Водитель Kia Sorento находится в тяжелом состоянии после взрыва на парковке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«56-летний пострадавший в результате взрыва в Москве находится в тяжелом состоянии — у него множественные осколочные ранения, серьезные травмы ног и перелом лицевой кости», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь водителю иномарки.

Инцидент произошел 22 декабря около 6:50 в районе Орехово-Борисово. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части.

По предварительной информации, причиной произошедшего стало самодельное взрывное устройство, которое было заложено под днищем иномарки и детонировало через несколько секунд после того, как Kia Sorento начала движение.

