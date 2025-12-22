На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии москвича, который был в Kia в момент взрыва

Baza: врачи борются за жизнь водителя, который был в Kia в момент взрыва
true
true
true
close
Фото очевидца/«Газета.Ru»

Водитель Kia Sorento находится в тяжелом состоянии после взрыва на парковке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«56-летний пострадавший в результате взрыва в Москве находится в тяжелом состоянии — у него множественные осколочные ранения, серьезные травмы ног и перелом лицевой кости», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь водителю иномарки.

Инцидент произошел 22 декабря около 6:50 в районе Орехово-Борисово. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части.

По предварительной информации, причиной произошедшего стало самодельное взрывное устройство, которое было заложено под днищем иномарки и детонировало через несколько секунд после того, как Kia Sorento начала движение.

Ранее машина с матерью и ребенком попала под три фуры в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами