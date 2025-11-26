На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Лувра обнаружили прорехи в системе безопасности еще в 2018 году

Lemonde: проверка безопасности Лувра показала уязвимости еще в 2018 году
true
true
true
close
Benoit Tessier/Reuters

Проверка безопасности Лувра показала уязвимые точки музея еще в 2018 году. Об этом сообщает издание Lemonde.

По данным издания, проверка определила балкон, через который позже проникли грабители, как уязвимое место. Отмечается, что директор музея также получила тревожный отчет на ту же тему от Национального института высших исследований в области безопасности и правосудия в 2017 году.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.

7 ноября Лоранс де Кар, директор Лувра, провела внеплановое совещание руководства музея и, подводя итоги обсуждения, заявила, что полностью осознает масштабы проблем в сфере безопасности учреждения. По ее словам, руководство Лувра разработало стратегический план, включающий, в частности, реформы системы видеонаблюдения. Де Кар подчеркнула, что видеонаблюдение является одним из наиболее уязвимых аспектов системы безопасности музея. Пока эта система не модернизирована, и Лувр, по ее словам, нельзя считать музеем уровня XXI века.

Ранее под Парижем задержали четвертого подозреваемого в ограблении Лувра.

