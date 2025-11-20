Лувр объявил конкурс на работы по повышению безопасности после ограбления

РИА: Лувр объявил тендер на проведение работ по повышению безопасности музея

Представители Лувра объявили открытый тендер на проведение работ по повышению безопасности музея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Подать заявку на участие можно до 3 декабря 2025 года. Предметом подрядного договора являются работы по обеспечению безопасности музея в рамках генерального плана. Участник, выигравший тендер, получит право заключения контракта на 7,5 лет.

Как отмечает издание, бюджет тендера и конкретные виды работ не уточняются. Команда Лувра планирует организовать работу в шесть этапов. Все средства на обеспечения безопасности будут выделены из бюджета музея.

Директор Лувра Лоранс де Кар заявила, что музей установит 100 внешних камер видеонаблюдения до конца 2026 года в рамках усиления мер безопасности.

Дополнительной мерой безопасности станет размещение на территории музея современного полицейского участка для тесного взаимодействия с правоохранительными органами. Решение принято после инцидента, когда четверо грабителей похитили ювелирные изделия на $102 млн.

Ранее дирекция Лувра закрыла доступ в часть помещений из-за риска обрушения перекрытий.