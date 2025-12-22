На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как справиться с дефицитом железа в организме

Врач Лапа: специальные препараты помогут справиться с дефицитом железа
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит железа в организме нужно восстанавливать специальными препаратами после консультации с врачом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

По ее словам, дополнительно стоит пересмотреть свой рацион питания и добавить в него железосодержащие продукты, например печень, яблоки, гречку.

«Когда железа мало, а гемоглобин низкий, начинается клиническая анемия. Она сопровождается слабостью, усталостью, бледностью лица пациента. При таких признаках нужно обратиться сразу к врачу и сдать общий анализ крови, который сразу покажет эту проблему», — уточнила Лапа.

Она добавила, что специалист также может проверить уровень ферритина и трансферрина. Ему также важно выяснить, почему человек теряет железо. Это может происходить на фоне поражения сосудов, язвы с кровотечением и других патологий.

Эндокринолог клиники Atribeaute Елена Шафранская до этого говорила, что для профилактики железодефицитной анемии важно включать в рацион говяжью и свиную печень, морепродукты, бобовые, шиповник и хурму. При железодефицитной анемии кровь хуже переносит кислород, что постепенно отражается на самочувствии человека, вызывая сонливость и слабость. Специалист отметила, что причины нехватки железа часто кроются в физиологии – у женщин репродуктивного возраста самая частая причина – обильные менструации.

Ранее врач назвала четыре напитка, мешающих усвоению железа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами