Врач объяснила, как справиться с дефицитом железа в организме

Дефицит железа в организме нужно восстанавливать специальными препаратами после консультации с врачом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

По ее словам, дополнительно стоит пересмотреть свой рацион питания и добавить в него железосодержащие продукты, например печень, яблоки, гречку.

«Когда железа мало, а гемоглобин низкий, начинается клиническая анемия. Она сопровождается слабостью, усталостью, бледностью лица пациента. При таких признаках нужно обратиться сразу к врачу и сдать общий анализ крови, который сразу покажет эту проблему», — уточнила Лапа.

Она добавила, что специалист также может проверить уровень ферритина и трансферрина. Ему также важно выяснить, почему человек теряет железо. Это может происходить на фоне поражения сосудов, язвы с кровотечением и других патологий.

Эндокринолог клиники Atribeaute Елена Шафранская до этого говорила, что для профилактики железодефицитной анемии важно включать в рацион говяжью и свиную печень, морепродукты, бобовые, шиповник и хурму. При железодефицитной анемии кровь хуже переносит кислород, что постепенно отражается на самочувствии человека, вызывая сонливость и слабость. Специалист отметила, что причины нехватки железа часто кроются в физиологии – у женщин репродуктивного возраста самая частая причина – обильные менструации.

