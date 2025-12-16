На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новгородской области врачи по ошибке удалили пенсионерке здоровую почку

В Великом Новгороде пожилой пациентке удалили здоровую почку
Shutterstock/FOTODOM

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении медиков, которые во время операции удалили 84-летней пациентке здоровую почку. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года, медики ошибочно удалили пациентке 1940 года рождения здоровую почку. По версии следствия, врачи грубо нарушили регламент.

«Объем оперативного вмешательства был изменен без проведения обязательного консилиума, что требовалось для принятия такого серьезного решения. Это привело к фатальной ошибке», — сообщили в прокуратуре.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в Улан-Удэ пациентка лишилась части легкого из-за ошибки врача. Женщина обратилась в частную клинику, где не увидели на рентгеновском снимке каких-либо проблем. Спустя полгода у улан-удэнки нашли туберкулез в фазе распада. Верхнюю часть правого легкого пришлось удалить», — сообщается в публикации. Клиника должна была выплатить бывшей пациентке полмиллиона рублей, но ее представители пытались оспорить решение.

Ранее в Барнауле пациенту больницы удалили зубы вместо опухоли.

