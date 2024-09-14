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Десятки ветеранов отравились в реабилитационном центре Москвы

Baza: в Москве 30 человек отравились в социальном центре для ветеранов

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Shutterstock

В Москве 30 человек отравились в социальном центре для ветеранов, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, речь идет о Социально-реабилитационном центре им. В.Г. Михайлова на Олимпийском проспекте. Там работают с ветеранами ВОВ, боевых действий и военной службы, а также с инвалидами I и II групп и вдовами военных.

«Сегодня около 5 утра у 30 постояльцев возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе», — говорится в публикации.

Как сообщает Baza, у всех выявили пищевую токсикоинфекцию (острое кишечное заболевание, вызванное употреблением продуктов, инфицированных микроорганизмами и их токсинами). По предварительной информации, пострадавшие отравились съеденной накануне рыбой.

В субботу, 14 августа, директора одного из китайских ресторанов столицы отправили под домашний арест на один месяц и 30 суток после отравления туристов из КНР в ее заведении. Посетители обедали в ресторане «ВанДи», где их кормили рисом с карпом на пару. После приема пищи у них поднялась температура, а также начались понос и рвота.

Ранее в Петербурге возбудили дело после отравления членов избиркома.

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