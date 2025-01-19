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В Киеве боеприпас в руках ведущей «Армии FM» взорвался во время эфира

«Страна.ua»: в Киеве произошел взрыв на радиостанции «Армия FM»
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Телеграм-канал «Киев Оперативный»

В Киеве произошел взрыв на радиостанции «Армия FM». Об этом пишет «Страна.ua».

Как сообщили в полиции, в помещении сдетонировал армейский взрыватель, находившийся там в качестве экспоната.

«Страна.ua» уточняет, что в результате произошедшего пострадала 25-летняя радиоведущая. Ее госпитализировали.

Согласно публикации «Украинской правды», боеприпас принес в студию один из приглашенных гостей-военнослужащих. Во время эфира ведущая взяла взрыватель в руки и начала его вертеть, после чего раздался взрыв. Женщина получила осколочные ранения руки и живота. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

В августе прошлого года на Украине во время прямого эфира телемарафона «Единые новости» в телестудии отключился свет из-за ракетной атаки. В этот момент ведущая сообщала о том, что президент страны Владимир Зеленский оказался не против дипломатического завершения конфликта с Россией. Кадры опубликовал в том числе Telegram-канал Mash.

Ранее Украина атаковала регион РФ во время прямой линии Путина.

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