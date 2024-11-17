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В Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой

«Страна.ua»: в Киеве неизвестные пытались подорвать полицейских гранатой

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РИА «Новости»

В Киеве неизвестные заманили в ловушку полицейских. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, утром в Печерское управление полиции поступил звонок от девушки, которая утверждала, что стала жертвой домашнего насилия.

«Патрульные приехали на место и связались по мобильному телефону с заявительницей, которая сообщила, что находится в квартире и что дверь в нее открыта», — рассказал источник.

Как пишет газета, при входе в квартиру один из полицейских задел растяжку с гранатой Ф-1. Сотрудники правоохранительных органов успели выбежать на лестничную площадку до того, как произошел взрыв. В квартире никого не было, она сдавалась в аренду. Сейчас злоумышленников ищут.

12 ноября в Дарницком районе Киева неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции. Взрыв прозвучал через 26 минут после того, как неизвестный заложил взрывчатку. Он попал на камеры наблюдения.

Ранее в Луганске военкора попытались взорвать букетом.

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