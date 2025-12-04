На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего вице-мэра Саранска осудили на 11 лет

Бывший вице-мэр Саранска Соколов осужден на 11 лет за взятки
true
true
true
close
Telegram-канал СУ СК России по Республике Мордовия

Бывший первый заместитель главы Саранска Илья Соколов приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в СК РФ Мордовии в своем Telegram-канале.

Соколов также должен будет выплатить 18 миллионов штрафа. Мужчину осудили за получение взятки в особо крупном размере.

«Фигурант уголовного дела получил взятку в размере более 6,1 млн рублей от двух руководителей муниципального и коммерческого предприятий за трудоустройство последних на руководящие должностей», — говорится в сообщении.

До этого бывшего и.о. вице-губернатора Севастополя Евгению Горлову приговорили к 9,5 года колонии строгого режима по делу о взятке. Кроме того, ее оштрафовали на 120 млн рублей, запретив занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет.

Евгения Горлова задержали в августе 2024 года на рабочем месте во время получения взятки — ему предлагали шесть миллионов рублей.

Ранее экс-замглавы Луганска Воротникову приговорили к семи годам колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами