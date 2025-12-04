Бывшего вице-мэра Саранска осудили на 11 лет

Бывший вице-мэр Саранска Соколов осужден на 11 лет за взятки

Бывший первый заместитель главы Саранска Илья Соколов приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в СК РФ Мордовии в своем Telegram-канале.

Соколов также должен будет выплатить 18 миллионов штрафа. Мужчину осудили за получение взятки в особо крупном размере.

«Фигурант уголовного дела получил взятку в размере более 6,1 млн рублей от двух руководителей муниципального и коммерческого предприятий за трудоустройство последних на руководящие должностей», — говорится в сообщении.

До этого бывшего и.о. вице-губернатора Севастополя Евгению Горлову приговорили к 9,5 года колонии строгого режима по делу о взятке. Кроме того, ее оштрафовали на 120 млн рублей, запретив занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет.

Евгения Горлова задержали в августе 2024 года на рабочем месте во время получения взятки — ему предлагали шесть миллионов рублей.

Ранее экс-замглавы Луганска Воротникову приговорили к семи годам колонии.