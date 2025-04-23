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В Госдуме рассказали, что отличает мага от священника

Депутат КПРФ Останина рассказала, что священники не берут деньги, а маги — берут
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Depositphotos

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, магов и тарологов не распространяется на священнослужителей, так как они официальные представители действующих организаций и не берут плату за свои услуги. Об этом «Газете.Ru» заявила соавтор инициативы, депутат Госдумы Нина Останина.

«Священник и мулла — это лица, являющееся официальными представителями законно действующих на территории Российской Федерации религиозных организаций. Кроме того, никакой платы они не берут, существует практика добровольного пожертвования, в этом нет ничего плохого. Рекламу ни священник, ни мулла не дают», — сказала она.

23 апреля в Госдуму был внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в том числе астрологов, нутрициологов, нумерологов и духовных наставников. По мнению авторов инициативы, такие услуги вводят россиян в заблуждение и имеют признаки мошенничества. В пояснительной записке законопроекта также указаны ведьмы, медиумы, рунологи, хилеры и маги с определением каждого понятия. В частности, магом, согласно документу, является человек, занимающийся проведением ритуальных и обрядовых практик, не включенных в законно действующие в РФ.

Ранее астролог сравнил запрет рекламы эзотерических услуг с бомбежкой Газы.

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