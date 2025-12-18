Милонов сравнил играющих в «тайного Санту» с обезьянами

Милонов: нужно отказаться от игры в «тайного Санту»

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выступил против игры в «тайного Санту». Свое мнение о ней он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам. западная традиция стала популярна среди тех, кто недавно переехал в «большой город».

«Надо это понимать, что, играя и используя термин «Тайный Санта», ты становишься нетайной макакой, обезьяной, тупо копирующей западные нарративы, просто потому что это модно. Как можно разменивать великую русскую культуру, нашего Деда Мороза, описанного гениальными русскими писателями, на какого-то Санту из голливудских фильмов», — сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что не он, не его дети не играют в «тайного Санту», но пишут письма Деду Морозу.

Психолог Татьяна Смирнова до этого рассказала, что игра «Тайный Санта» может стать эффективным способом укрепления командного духа и установления неформальных коммуникаций. При этом главным условием, с помощью которого удастся избежать неловких ситуаций и обид, является обозначение точного ценового диапазона для подарков.

